В Калужской области подвели итоги проекта «Онкопатруль»

с 11 по 14 марта в Калужской области прошли мероприятия в рамках проекта «Онкопатруль». О его итогах рассказали в пресс-службе правительства региона.

Проект реализуется в России с 2019 года. Его главная цель – выявление онкологии на ранних стадиях, формирование онконастороженности и здорового образа жизни.

В рамках проекта людей обследуют на рабочих местах. Акцию проводят в 27 регионах.

В Калужской области «Онкопатруль» проводили второй раз. В результате удалось обследовать более 300 работников обнинского завода.

В рамках акции состоялись профилактические мероприятия, научно-практическая конференция для врачей и круглый стол в Законодательном собрании.

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что специалисты проекта каждый год приезжают в пять-шесть регионов и обследуют работников предприятий, у которых не всегда есть время позаботиться о своем здоровье. Работа в этом направлении продолжится.

Каприн отметил высокий уровень профессионализма калужских врачей и уточнил, что у них можно многому научиться.