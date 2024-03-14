В Турции сын известной писательницы сбил пять человек и сбежал в штаты

17-летний сын знаменитой турецкой писательницы Элейм Ток устроил массовое ДТП и скрылся от полиции. В этом ему помогла мать, пишет Türkiye Newspaper

1 марта около 12 ночи Тимур Джихантимур снес пять человек, чинивших квадроцикл на остановке. 17-летний нарушитель был за рулем дорогой иномарки.

Один из пострадавших скончался на месте, четверых госпитализировали.

Как информирует источник, писательница вывезла сына с места происшествия. Машиной управляла сотрудница компании ее мужа. Девушку арестовали 11 марта.

Писательница вместе с сыном уехали в США. Ее книги уже 10 лет признают самыми читаемыми в стране.