Коронавирус уничтожил другое опасное заболевание

Ученые сообщили о полном исчезновении гриппа В. До 2020 года «Ямагато» активно распространялся в сезонные периоды. Об этом информирует Bloomberg

Эпидемиологи были всерьез взволнованы его массовым распространением. Однако после ковидных ограничений и ношения масок заболевание сначала стихло, а потом совсем исчезло.

Грипп В переносят только люди, а при ношении масок он просто не мог распространяться. Теперь данную линию вирусов даже не включают в программу вакцинации.