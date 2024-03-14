В Африке на всякий случай сожгли умерших по неизвестным причинам летучих мышей

В африканской деревне Кулгорин 1 марта произошла массовая гибель летучих мышей. Глава местной администрации убедительно попросил людей не трогать и не есть животных.

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