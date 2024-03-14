Тренер одесского ФК «Черноморец» Игорь Касьяненко сбежал со сборов

В начале января у ФК «Черноморец» начались сборы в Турции.

Тренер одесской команды Игорь Касьяненко не вернулся на Украину а убежал в США. Об этом информируют местные СМИ.

До этого на Украину не вернулся футболист «Шахтера» Александр Распутько. Он сбежал в Россию.