В Твери полыхнула недостроенная многоэтажка

На Бурашевском шоссе вспыхнула недостроенная высотка. Пламя распространилось по всему зданию за секунды. Стена, по которой разошелся огонь, была утеплена.

Все люди успели выбежать. По предварительным данным, никто не пострадал .

Причины уточняются.