В Саратовской области поймали скрывавшегося 10 лет каннибала

В УФСИН по Саратовской области сообщили о задержании мужчины, который бегал от правосудия 10 лет.

Преступник был в федеральном розыске и прятался в Сибири, на юге страны и на Дальнем Востоке. Жил преимущественно на дачах.

Силовики схватили его в селе Еремеевка Гагаринского района. Мужчина хотел навестить своего родственника.

Портал RG.RU уточняет, что суд над мужчиной был десять лет назад. В 2014 году его приговорили к трем с половиной годам условного срока. Тогда приговор обжаловали и осужденному дали 12 лет колонии строгого режима. На оглашения приговора мужчина не пришел.

Летом 2012 года он и три его товарища рыбачили в тайге. Они застряли в лесном массиве без еды и воды, а их машина утонула в болте. Мужчины напали на одного из участников рыбалки и съели. Еще один рыбак пропал без вести.