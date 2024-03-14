В Москве китаянка обманула землячку на миллион рублей

29-летняя уроженка Китая Хао Нао Фуцзя хотела поменять валюту и воспользовалась «ВиЧатом» - китайским мессенджером. Там она познакомилась с парнем, который пообещал китаянке связать ее со своей подругой, которая с легкостью конвертирует рубли в доллары, а доллары в юани.

На одном из столичных рынков жертва мошенников встретилась с незнакомкой, которая представилась Лиу Юанань. Она отдала ей один миллион 80 тысяч рублей. На ее карту должны были поступить 85 100 юаней, но этого не произошло.

К ситуации подключилось китайское посольство. Мошенников ищут и китайская и российская полиция.

