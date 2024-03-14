Умерла руководитель московского Театра классического балета и народная артистка Наталия Касаткина

На 90-м году жизни сегодняшней ночью умерла Наталия Касаткина. Народная артистка руководила столичным Театром классического балета.

О трагическом событии РИА Новости сообщают со ссылкой на ее ассистентку Валентину Бурьянову.

Как сообщает сын артистки, прощание пройдет в атриуме Большого театра в субботу, 16 марта.

Касаткина танцевала в Большом театре, а также была первой исполнительницей партии Бесноватой в балете Стравинского «Весна священная».