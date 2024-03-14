Кончаловский рассказал о старте проекта про жителей России

Российский режиссер Андрей Кончаловский объявил о начале масштабного исследования «Это мы. Родные люди». Его основная целью будет выяснить, что общего между людьми, живущими в России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кончаловского.

Несколько месяцев режиссер будет общаться с людьми в социальных сетях. Он планирует задавать россиянам вопросы и просить их прислать видеоответы на его почту. После этого творческая группа будет искать общие черты на всех этих материалах.

Первый вопрос режиссера звучит так: «Что мы вкладываем в понятие «родные люди»?