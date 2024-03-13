В Фукуяме испугались токсичной кошки

В Японии кошка упала в резервуар с опасным химическим веществом и сильно напугала местных жителей. Инцидент произошел в Фукуяме, информирует The Guardian.

В правительстве попросили людей не подходить к животному и организовали патрулирование. Искать пушистую беднягу стали после того, как работник завода заметил следы животного.

Кошка осталась жива после падения в химикаты, температура которых составляла около 50 градусов.