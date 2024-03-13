Электронный посадочный талон приравняли к бумажному билету

Министерство транспорта со ссылкой на информацию Минфина сообщило, что электронные посадочные талоны приравняли к бумажным. Теперь бумажный талон не нужен при отчете о расходах, пишет ТАСС.

Как уточняет источник, теперь подтвердить покупку билету можно с помощью маршрутной электронной квитанции.

Такие новшества произошли из-за массового внедрения в РФ электронных талонов.