В российском лесу заметили необычного кабана

Окский заповедник опубликовал кадры из леса в Рязанской области.

На видео попал кабан с необычным хвостом, который полностью покрыт шерстяным покровом.

Сотрудники заповедника подписали видео: «Посмотрите на этот хвост».

Люди в комментариях шутили, что хвост у кабанчика больше похож на конский.