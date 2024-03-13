Всемирное антидопинговое агентство заявило об отсутствии доказательств вины Тутберидзе в нарушении антидопинговых правил

Генеральный директор агентства WADA заявил о том, что доказательства, которые позволили бы обвинить тренера Камилы Валиевой Этери Тутберидзе в нарушении антидопинговых правил у них отсутствуют. Об этом информирует РБК со ссылкой на Associated Press.

Ниггли отметил, что это может быть виной врача или физиотерапевта. Также он уточнил, что ответственность должен нести не спортсмен, а тот, кто причастен к приему допинга.

В агентстве Валиеву не считают виновной в приеме допинга.

После этого Тутберидзе обратилась к Татьяне Тарасовой и призвала ее извиниться за обвинения в свой адрес. До этого Тарасова заявила, что к такой ситуации может быть причастен только тренер.