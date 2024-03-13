В Москве мужчина пырнул девушку в метро из-за отказа в знакомстве

В столичном метро 23-летний парень пырнул ножом девушку. О происшествии сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Судя по информации надзорного ведомства, мужчина предложил пострадавшей проводить ее до дома, но та отказалась. Он не согласился с ее решением и несколько раз пырнул девушку ножом, а после этого убежал.

Горе-ухажера быстро задержали полицейские. Это произошло благодаря пассажирам метро, которые схватили дебошира и передали его силовикам.

Девушка получила ранения шеи и головы.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.