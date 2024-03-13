Владельцев машин с российскими номерами обязали вывезти авто за пределы Финляндии

На сайте таможни Финляндии появилось требование к автолюбителям с машинами, на которых висят российские номера. Владельцев таких авто обязали вывезти свои транспортные средства за пределы страны до 16 марта.

За нарушение данного требования водители будут обязаны выплатить НДС и таможенные сборы, а их машины эвакуируют из Евросоюза.

Под данное правило не попали автомобили студентов или тех, кто работает по срочному трудовому договору, для машин с дипломатическими номерами, для тех, кто въезжает в страну для оказания гуманитарной помощи. Также в зоне безопасности машины граждан ЕС и ЕЭЗ, которые постоянно проживают в России.