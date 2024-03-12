Всемирно известный художник-свин Pigcasso умер в возрасте 8 лет

Издание Gizmodo сообщило о кончине художника-свиньи с символичным именем Pigcasso. Ему было 8 лет.

Работы необычного художника висят в лучших музеях мира, их собирают частные коллекционеры. Он рисовал пятачком.

В 2021 году его картину «Дикий и свободный» признали самым дорогим полотном, которое нарисовало животное. Тогда его занесли в книгу рекордов Гиннеса и продали на аукционе за 27 тысяч долларов.

Когда Pigcasso был еще поросенком, его спасли от скотобойни. Тогда еще никто не догадывался, что у него проснется такой талант к искусству. На деньги от продажи картин существовал заповедник в Южной Африке.