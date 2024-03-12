Татьяна Тарасова заявила, что ответственность за допинг у Валиевой на тренере

В программе «Жизнь и судьба» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что только тренер мог дать фигуристке Камиле Валиевой допинг.

Судя по ее словам, спортсмены не берут неизвестные таблетки у докторов и могут довериться только тренеру.

7 марта минспорта РФ исключило Камилу Валиеву из сборной. Девушка заявила, что будет выступать в Китае.