Ради фотографии леопарда россиянка сидела в засаде 6 дней

Светлана Горбатых сняла на фотоаппарат дальневосточного леопарда спустя шесть суток ожидания. Долгожителя зовут Тайфун и ему уже 13 лет.

Фотографию опубликовали сотрудники сети заповедников «Земля леопарда». Пятнистого красавца приезжали снимать фотографы из Китая, России, Великобритании и Кореи.

Светлана будет выступать с этим снимком на престижном конкурсе.

В пресс-службе заповедника уточнили, что большие кошки очень осторожны и их редко удается сфотографировать днем.