В Белгороде беспилотник упал на крышу торгового центра

В один из ТЦ Белгорода врезался беспилотник. Об этом сообщил глава местной администрации Вячеслав Гладков.

Из-за падения дрона повредилась легковушка. Из людей никто не пострадал.

На место происшествия сразу же приехали спецслужбы. Ранее БПЛА в Белгороде попал по магазину.