В Индии опробовали робота-учителя с именем Ирис

Первого робота учителя увидели в действии ученики одной из индийских школ. Он работает на базе искусственного интеллекта. Об этом информирует NDTV.

Учитель может помогать детям и перемещаться по классу. Он даже умеет отвечать на вопросы по разным предметам.

Создатели уверены, что робот привлечет внимание детей к учебе.