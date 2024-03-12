«Умный» автомобиль взял водителя в заложники и остановился только после ДТП

В Ливерпуле «Ягуар» набрал скорость 160 км/час и заблокировал водителя. Об инциденте информирует DailyMail.

Электрический «умный» кроссовер катал мужчину и жил собственной жизнью до аварии, которую спровоцировали патрульные машины.

Хозяин машины дозвонился в службу спасения. Обезумевший «Ягуар» зажали сзади и спереди, снизили скорость до полной остановки.

Производители машины пообещали 31-летнему мужчине разобраться в ситуации. Ее цена составляет более 9 миллионов рублей.