В России продажи мимозы побили все рекорды

В 2024 году в Россию привезли 250 тонн мимозы или акации серебристой. Жители РФ купили рекордное количество цветов, информируют "РИА Новости" со ссылкой на данные Краснодарской таможни.

В 2022 году привезли 200 тонн цветов, в текущем году объем привезенной мимозы превысил это количество на 25%.

В прошлых годах в страну привозили около 150 тонн.

В этом году из-за раннего потепления цветы начали привозить еще 2 февраля.