В Омске охраняют недостроенное метро, чтобы там не плавали на каноэ

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов рассказал об установке охраны на недостроенных станциях метро «Заречная» и «Кристалл». Их стерегут с 1 марта.

Курманов уточнил, что пару лет назад местные жители катались на каноэ по станциям, которые затопило.

Охрану установили для предотвращение таких развлечений. Метро в Омске начали строить в 1992 году, а в 2019 процесс законсервировали.