В Свердловской области за трезвость заплатят 10 миллионов

На Урале проведут конкурс, в рамках которого выберут село с наибольшим количеством непьющих людей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение увеличить призовой фонд. Теперь за трезвость заплатят 10 миллионов вместо 1,5. Об этом сообщили в Телеграмм-канале департамента информационной политики Свердловской области.

Как уточнил представитель министерства здравоохранения региона Александр Харитонов, в 2023 году в конкурсе приняли участие 48 населенных пунктов, которые не имеют статус муниципального образования. В этом году их уже 60.

Отдельно за часть денег соревнуются села до 200 жителей, от 200 до 1000 жителей и более 1000 жителей.

Всего в конкурсе 9 призовых мест.