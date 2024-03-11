В Питере велосипедиста ударили дверью, после чего его переехала машина

В Санкт-Петербурге мужчина нарушил ПДД и выехал на велосипеде на проезжую часть. Сначала мужчина получил в бок дверью «Мерседеса», а затем от толчка оказался под колесами другой машины.

Велосипедиста с переломом таза, бедра, плеча, ушибом мозга и открытой черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию.

Мужчину привезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Позже сообщили, что он скончался.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.