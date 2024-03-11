На Джоан Роулинг заявили в полицию после того, как она назвала телеведущую-трансгендера «мужчиной»

На автора знаменитой серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг подала заявление d полицию ведущая по имени Индия.

По документам она женщина, но родилась мужчиной. Телеведущая уверена, что Роулинг грозят серьезные последствия за то, что она назвала ее мужчиной.

В данный момент информации о ходе дела нет. Мы будем следить за ситуацией.