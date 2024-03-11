В РПЦ появятся блогеры-священники

В беседе с «Ведомостями» член Высшего церковного совета епископ Дмитрий Моисеев сообщил о старте пилотного курса для священников, которых будут обучать мастерству блогеров.

Судя по словам епископа, с 29 января по 8 февраля обучение прошли первые 10 человек. Он уточнил, что занятия направлены на то, чтобы священники в своих блогах избегали отклонения от церковной повестки.

Школа блогеров в РПЦ призвана научить правильной записи звука, настройке света и алгоритмам продвижения публикаций. В будущем планируют сделать занятия регулярными.