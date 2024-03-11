Картину Ван Гога продали за 4,5 миллиона евро

Рамблер со ссылкой на телеканал NOS сообщил о продаже картины «Портрет крестьянки в белом чепце». Ван Гог написал ее в 1884 году.

За произведение искусства новый владелец отдал более 4,5 миллиона евро. Полотно 68 на 48 сантиметров продали на Европейской ярмарке изящных искусств.

Имя покупателя неизвестно.