Эксперты рассказали о средней стоимости домашних блинов в этом году

В 2024 году приготовить блины дома стоит 183 рубля. Об этом информируют «РИА Новости» со ссылкой на «Эвотор».

Дешевле всего масленичное угощение обойдется жителям Ставропольского края, а самая высокая цена на продукты для блинов в Москве, Санкт-Петербурге и на Ямале.

Как сообщает источник, цену одной порции рассчитывали по рецепту : 1 литр молока, 4 яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла, 50 граммов сахара, 5 граммов дрожжей и соли, 300 граммов муки.