Весенняя погода придет в Москву 15 марта

Метеорологическая весна придет в Россию в середине марта, ближе к 15 числу. Уже со вторника, 12 марта, в центральную часть страны придет антициклон, который принесет с собой солнце, осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха будет опускаться до -8 градусов, а днем к концу недели поднимется до отметки +7.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что такие изменения в погоде предвещают начало метеорологической весны. Она может наступить уже в эту пятницу, 15 марта.

Однако снег еще может вернутся, а полностью он растает только к середине апреля.