Сотрудники МЧС вытащили из бункера косулю в Приморье

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в 112 позвонили с приморского горнодобывающего предприятия и рассказали, что в бункер для приема руды попало животное.

Как уточнили в Телеграм-канале ведомства, на место происшествия выехали сотрудники подразделение «Рудная пристань».

Спасатели вытащили беднягу из бункера. После этого косулю отвезли в лес и выпустили на волю.