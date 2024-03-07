В Париже на неделе моды представили сумку, которая на 99% состоит из воздуха и на 1% из стекла

В Париже показали сумку из воздуха. Она весит всего 33 граммов и сделана из кремниевого аэрогеля. Такой материал использует NASA, чтобы захватывать звездную пыль. Об этом информирует РБК.

Как уточняет источник, наноматериал является крайне легким, но в то же время одним из самых прочных.

Также на неделе моды посетители увидели сумку из метеорита.