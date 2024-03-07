В Ленинградской области подкинули в кафе малыша нерпы

В поселке Ладожское озеро сотрудники кафе нашли около заведения коробку с сюрпризом - в ней была новорожденная нерпа.

Нерпенок родился пару часов назад, его вес был всего 3 килограмма, хотя обычно они весят от 4 килограммов. У малыша еще не прорезались зубы. Об этом рассказали в пресс-службе водоканала северной столицы.

Где мама малыша выяснить не удалось, нерпенка отдали в «Фонд балтийской нерпы».