В России появилась нейросеть-кардиолог

Специалисты из Первого МГМУ имени И.М.Сеченова придумали ИИ, которая может диагностировать болезни сердца. Для этого ей нужен результат электрокардиографии. Об этом со ссылкой на данные университета сообщает Газета.Ru.

Это изобретение способно помочь врачам, так как делает большой объем работы - распределяет пациентов на группы за короткий срок.

Окончательный диагноз все равно остается за врачом. Специалисты утверждают, что точность искусственного интеллекта составляет 95%.