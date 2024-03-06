В одной из школ Санкт-Петербурга на детей с потолка хлынул огонь

В питерской гимназии №343 на улице Крыленко загорелась потолочная лампа. Об инциденте пишет SHOT.

Лампа воспламенилась после того, как учитель включил свет. Плафон начал плавиться и капать прямо на парту. После этого она загорелась.

Педагог быстро сориентировался и вывел пятиклассников из кабинета. По словам детей, у одного из учеников пострадал телефон, портфель и учебники.