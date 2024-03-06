В Германии мужчина сделал 217 прививок от коронавируса

62-летний мужчина из города Мадгебург сделал за два года 212 инъекций от коронавируса. Зачем ему это было нужно, он так и не уточнил. Об этом рассказали на сайте университета Эрлагнеген-Нюрнберг.

Ученые обследовали мужчину. Судя по их словам, его иммунная система работает исправно.

Сейчас он чувствует себя нормально и не жалуется на здоровье.