В Санкт-Петербурге вместо сирен включили оперу

Власти Петербурга решили заменить в этом году вой сирены на классическую музыку. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Жители северной столицы услышали полонез из оперы «Евгений Онегин». К тому же, ровно 145 лет назад состоялась ее премьера.

Системы оповещения проконтролировали комитет по информации и связи, сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу и другие организации.