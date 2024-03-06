В Подмосковье женщина две недели не замечала переломы у новорожденного ребенка

24-летняя мать из города Истры две недели думала, что звук сломанных костей ее ребенка – какой-то странный скрип. Об этом информирует Shot.

Как сообщает источник, мать и сын попали в больницу с бронхитом. Во время сборов домой женщина стала надевать на малыша комбинезон, сильно надавила на руки, от чего кости сломались. Она ничего не сказала врачам и уехала домой.

Через несколько дней отец мальчика увидел, что у него странно болтается рука. Он пытался ее вправить, но ничего не вышло.

Молодые родители вызвали врачей. Медики диагностировали у ребенка переломы ребер, ключицы и рук. В таком состоянии он жил две недели.

Ребенка прооперировали, ему становится лучше. Отца мальчика задержали.