В Московский зоопарк с 8 по 10 марта женщины в леопардовых костюмах пройдут бесплатно

В течение трех дней, с 8 по 10 марта, в Московский зоопарк представительницы прекрасного пола смогут пройти бесплатно. Это будет распространяться на всех женщин, которые придут в леопардовой одежде.

Пятнистый принт должен быть на двух элементах одежды. Это могут быть крупные и видимые элементы гардероба – пальто, куртка, брюки, шарф или шапка.

- За исключением кигуруми или комбинезона – в данном случае может быть один элемент одежды. Если вы целиком выглядите, как леопард – вы точно наш посетитель, - уточнили представители зоопарка.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что эта традиция – прекрасный повод вспомнить о том, насколько редки многие большие кошки.