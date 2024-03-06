В Цюрихе чиновникам выплатили двойную зарплату

В феврале муниципальным работникам Цюриха ошибочно выдали двойную зарплату. В среднем они получили по 606 тысяч рублей больше.

Судя по данным «Интерфакса» со ссылкой на swissinfo, аттракцион невиданной щедрости произошел из-за сбоя в банковской системе.

Ошибка стоила городскому бюджету 28,3 миллиардов рублей.

Власти ищут способы вернуть деньги в ближайшие сроки.