В Кемеровской области мужчина решил удивить жену перед праздником и привел лошадь

В городе Осинники Кемеровской области местный житель привел в подъезд лошадь и пытался сначала забраться на нее, а потом завел на 5 этаж. Таким образом он хотел порадовать жену ценным в хозяйстве животным. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Кузбасса.

33-летнего романтика задержали полицейские. Позже он рассказал, что увидел лошадь около фермы и решил показать ее супруге. Он уверяет, что женщина отнеслась к подарку с юмором.

Судя по данным полиции, наезднику назначили административный арест на за мелкое хулиганство.