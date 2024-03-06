Российские разработчики придумали операционную систему для пенсионеров

В России разработали операционную систему для пожилых людей. Об этом с «Известиями» поделился ее автор Олег Лейнвебер.

Судя по словам разработчиков, ОС содержит в себе искусственный интеллект, который будет давать подсказки.

Благодаря этому человек сможет быстро научиться управлять с техникой, даже если до этого совсем не умел.