Суши в России подорожают

В России предупредили о резком росте цен на роллы и суши. Об это информируют «Известия».

Скачок намечается из-за неурожая нори. Цена на водоросли из Южной Кореи выросла на 25% из-за неурожая.

В Колумбии и Израиле произошел неурожай авокадо. Цена на продукт выросла на 9-13%.

Подорожали молочная продукция, рис, креветки и гребешок. Теперь их можно купить на 20% дороже.

Цена на роллы поднимется на 12%, однако это цифра не окончательная.