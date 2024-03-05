Режиссер Эмир Кустурица объединит два романа Достоевского в одном фильме

Югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица снимет фильм по книгам Достоевского. Об этом информирует РБК.

Как стало известно, картину снимут на основе сюжетов «Преступления и наказания» и «Идиота».

Кинолента будет называться «Преступление без наказания». Съемки пройдут в Санкт-Петербурге и в Сибири.

Режиссер рассказал, что фильм будет социально-релевантным. Также Кустурица планирует снять фильм по книге Гоголя, но по какой именно, еще не решил.

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