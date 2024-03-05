Илон Макс уступил звание самого богатого человека в мире

Как сообщает Bloomberg, Илон Маск больше не возглавляет список богатейших людей. На его месте теперь предприниматель Джефф Безос.

Безос основал американскую компанию Amazon. Он обогнал Маска из-за того, что акции Tesla подешевели на 7,2%. Это произошло из-за сокращения поставок из Шанхая.

Акции Amazona c конца 2022 года выросли более чем в два раза.