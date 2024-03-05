Медведица Ина с покалеченной психикой не может выйти из несуществующей клетки

Медведицу Ину и ее сестру запирали в маленькой клетке в румынском зоопарке. О последствиях таких условий для животного рассказали в РИАМО.

Медведицу выпустили из плена еще семь лет назад. Однако бедняга все эти годы продолжает ходить по кругу, будто находится в клетке.

Зоологи уточнили, что Ина ведет себя так из-за психологического расстройства.

В беседе с информационным агентством зоозащитница Анастасия Абаева призвала признать, что животных нельзя держать в зоопарках и это давно пора признать дикостью.