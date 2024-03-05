В Башкирии мужчина убил человека и съел его сердце на остановке

«Башинформ» сообщает об ужасающем преступлении. Судя по данным источника, уроженец Башкирии убил мужчину и съел его сердце.

Сообщается, что преступник зарубил жертву топором, а затем вырезал сердце из грудной клетки. После этого он направился к остановке и уже там начал его прилюдно есть.

Мужчину удалось быстро схватить. Полицейским он объяснил, что заключил сделку с сатаной, чтобы вылечить собственное сердце.

Возбуждено уголовное дело. Преступник в СИЗО.