Кристина Орбакайте опревергла слухи об отмене тура и выступит в Кремле

Российская певица Кристина Орбакайте примет участие в концерте «Будьте счастливы всегда!», который пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Об этом информирует ТАСС.

Ранее СМИ писали, что тур артистки по России отменен. Орбакайте опровергла эту информацию и отметила, что у нее всегда все состоится.

В источнике уточнили, что имя певицы нет в списке участников. Мероприятие должно состоятся 7 марта.