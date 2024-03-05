Файл со словами министра пресс-служба Минобороны Германии защитила паролем «1234»

Для представителей медиа -сферы Минисерство обороны ФРГ опубликликовало ссылку на платформу. Там содержался облачный файл с записью голоса Бориса Писториуса. Он комментировал инцидент с прослушкой немецких офицеров.

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